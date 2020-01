On n’arrête plus la JDA

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

Devant à la pause, la JDA a pris le large dans le troisième quart-temps puis géré le gros retour du PAOK Salonique pour s’imposer en patron (77-84).

Dijon aime bien voyager cette saison. Invaincus en Jeep ELITE à l’extérieur, les Dijonnais ont une nouvelle fois prouvé leur solidité en Ligue des Champions BCL hors de leurs bases ce mercredi soir en Grèce, engrangeant par la même occasion un 24e succès en 30 rencontres au total cette saison. Pourtant les partenaires de l’ancien Chalonnais Adam Smith (17 points à 5/13 aux tirs) avaient mieux démarré (31-28, 13e). Avant qu’un gros run orchestré par un Alexandre Chassang royal à mi-distance (15 points à 7/9) ne remette les Bourguignons devant (41-44, 20e).

Un come back annihilé

Passant un sacré coup d’accélérateur par l’intermédiaire du très précieux LaMonte Ulmer (15 points et 11 rebonds), Dijon pensait avoir fait une bonne partie du chemin (48-60, 27e). Mais le PAOK ne laissait pas vaincu pour autant et repassait même devant à l’approche des dernières minutes (66-64, 34e). L’arbitrage loufoque ne stoppait pas pour autant les velléités des deux équipes. Peu en réussite, l’ancien joueur NBA Bobby Brown (10 points à 4/12) était pourtant présent dans le money time. Pas suffisant pour arrêter un gros tir de Sulaimon (77-79, 38e)... Puis la pique finale du maestro David Holston – quoi qu’encore bien maladroit (8 points à 3/13 et 8 passes décisives) –, qui ne se privait pas pour planter les 5 derniers points de son équipe.

La messe était dite, avec un nouveau quatrième quart-temps où Dijon a régné (77-84). Les hommes de Laurent Legname sont seuls leader du groupe C de la BCL.