Strasbourg : Inquiétude au sujet de Scottie Reynolds

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

La soirée de la SIG Strasbourg a été cauchemardesque mardi au Rhénus. L'équipe a perdu le match 97 à 75 mais aussi son meneur Scottie Reynolds à 2 minutes de la fin. L'Américain a demandé à sortir, à cause d'une blessure à l'ischio-jambier a indiqué son entraîneur Vincent Collet après la rencontre.

C'est un coup dur pour la SIG qui a déjà du se passer de l'autre meneur Travis Trice (hanche) et de l'arrière Quentin Serron (lombalgie) sur cette rencontre. Strasbourg joue dès vendredi en Jeep ELITE contre Châlons-Reims. Potentiellement sans Reynolds donc. Si Trice n'est pas non plus remis, Vincent Collet devra aligner Boris Dallo au poste 1 contre Jean-Baptiste Maille, le meneur All-Star du CCRB.