Strasbourg loin du compte

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

Par Alexandre Chauvat,

Face à la lanterne rouge du groupe A de la Ligue des Champions (BCL) et pire défense de la compétition, la SIG Strasbourg n'a jamais été en mesure de s'imposer et s'incline de 22 points (75-97) !

Comme à leur habitude à domicile, les SIGmen débutent mal le match et sont menés 2-12 après 3 minutes 15. Vincent Collet prend un temps-mort, Strasbourg défend mieux mais n'arrive toujours pas à scorer (8 points en 8 minutes) et finit la période sur un famélique 4/15 aux tirs. Torun atteint la fin du premier quart-temps avec déjà 16 points d'avance (12-28) et un différentiel de +31 à l'évaluation ! (40 à 9)

Le début du deuxième quart-temps est un copier-coller du premier : Strasbourg a toujours la tête à l'envers, Torun joue libéré et passe un 11-2 aux locaux. L'écart atteint même 23 points après 13 minutes de jeu (16-39). Strasbourg grapille petit à petit son retard pour revenir à -15 mais deux mauvaises défenses consécutives sanctionnées de deux primés redonnent 20 points d'avance aux visiteurs à la mi-temps (32-52). Strasbourg n'y est vraiment pas, à l'image de Gabe York (1/9 aux tirs) alors que les visiteurs sont sur un nuage, à l'image de leur 7/10 à 3-points.

La réaction d'orgueil attendue ne vient pas en deuxième mi-temps. Damien Inglis (8 points et 7 passes décisives) et ses coéquipiers n'y arrivent toujours pas et Torun accentue encore son avance à la fin du troisième quart-temps pour pointer à +25 (54-79). Les Polonais n'ont plus qu'à gérer le dernier quart-temps face à une pâle équipe strasbourgeoise incapable de se rebeller et trop maladroite (12 points à 5/18 pour York, 10 points mais 5 balles perdues pour Scottie Reynolds). Fin du du match : 75-97.

Scottie Reynolds blessé

Strasbourg perd son troisième match consécutif à domicile n BCL et repasse en négatif (4-5). Inexistants du début à la fin, les Alsaciens n'ont réussi à marquer que 75 points à la pire défense de la compétition et se compliquent la tâche avant des échéances bien plus compliquées. Les Polonais, grâce à une belle adresse (37/67 aux tirs dont 12/21 à 3-points), se sont baladés du début à la fin avec six joueurs à 10 points ou plus (16 points pour Chris Wright, 15 pour Kyle Weaver) et signe leur deuxième victoire de la saison en BCL contre Strasbourg pour passer à 2-7.

Plus grave encore, Strasbourg a peut-être perdu Scottie Reynolds. A 2 minutes de la fin, le meneur a demandé à sortir suite à une douleur aux ischio-jambiers. Déjà privée de Travis Trice (hanche) et Quentin Serron (lombalgie), la SIG perd là encore un joueur, à trois jours de la réception de Châlons-Reims en Jeep ELITE.