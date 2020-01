Strasbourg toujours sans solutions

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

Par Alexandre Chauvat,

Pour la première de Lassi Tuovi sur le banc, Strasbourg, déjà éliminé, n'avait pour seul enjeu que d'accumuler de la confiance. Après une première mi-temps prometteuse, les SIGmen, limités dans leurs rotations avec seulement huit pros, se sont effondrés et s'inclinent 82-69.

Strasbourg commence mal son match, avec un repli défensif défaillant et Lietkabelis prend très vite 10 points d'avance (22-12), bien emmenés par Marius Valinskas et Tomas Dimsa (8 points chacun sur la période). Suite à un temps-mort de Lassi Tuovi, les SIGmen réagissent et grapillent leur retard (24-18 à la fin de la période).

Strasbourg continue sur sa lancée, défend comme rarement cette saison et les Lituaniens sont en échec. Tant et si bien qu'à cheval sur les deux quart-temps, les coéquipiers de Jérémy Nzeulie (8 poins à 100% en première mi-temps) passent un 23 à 4 à leurs hôtes. Les Alsaciens gagnent le quart-temps 22 à 9 et virent en tête à la mi-temps (33-40).

Les Lituaniens ont du prendre une soufflante dans les vestiaires et reviennent avec d'autres intentions. Ils augmentent leur intensité défensive et retrouvent de l'adresse à 3-points, les Strasbourgeois paniquent, sont incapables de répondre et encaissent 25 points en 6 minutes ! L'hémorragie s'arrête là et seul les visiteurs arrivent à scorer 2 petits points sur les 4 dernières minutes (58-52 à la fin du troisième quart-temps).

Encore un énorme trou d'air

Les joueurs de Lassi Tuovi sortent la tête de l'eau au début du dernier acte et à la faveur d'un 7-0, ils recollent à un petit point de leurs adversaires du soir (60-59). Mais un temps-mort du coach lituanien a vite fait de remettre les choses en ordre : ses joueurs accélèrent à nouveau, et encore une fois Strasbourg ne trouve aucune solution. Grâce à un 17-0 en 4 minutes 30, Lietkabelis reprend ses aises (77-59) et déroule sur la fin de la rencontre.

Les Lituaniens de Zeljko Sakic (13 points et 10 rebonds pour 24 d'évaluation) et Tomas Dimsa (19 points à 5/11 à 3-points) se seront fait peur une mi-temps, mais leur domination au rebond (41 à 32) et leur adresse à 3-points (14/36) auront eu raison de leurs adversaires. Ils gardent une infime chance de se qualifier. En face, la SIG, malgré les bons matchs de son nouveau capitaine Jérémy Nzeulie (13 points, 3 rebonds) et du toujours exemplaire Thomas Scrubb (12 points, 3 interceptions) affiche toujours les mêmes défaillances collectives et individuelles (Gabe York à 14 points mais -30 au +/-) et ne se rassure pas avec cette onzième défaite consécutive.