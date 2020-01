Strasbourg voit les 8e de finale de BCL s'éloigner

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : FIBA

Par Alexandre Chauvat,

Le match commence sur les chapeaux de roue et le score est déjà de 16 à 13 après cinq minutes de jeu. Les deux équipes se rendent coup pour coup et jouent un basket léché (10 passes décisives à 8 pour Holon dans ce quart), bien aidées par des défenses aux abonnés absentes. Il y a 27-24 à la fin du premier quart-temps.

Strasbourg revient au score et réussit même à passer devant sur un 3-points de Jérémy Nzeulie (36-37). Holon réagit et durcit son jeu. Résultat : le jeu collectif des Alsaciens s'effrite, les joueurs forcent des 1 contre 1 et n'arrivent plus à marquer. Les Israéliens passent un 18 à 2 en 6 minutes à des Strasbourgeois qui n'y sont plus et qui auront pris 18 points en contre-attaque sur la mi-temps. Thomas Scrubb plante un triplé au buzzer qui rapproche les siens à 12 points (54-42 à la mi-temps).

La réaction des joueurs de Vincent Collet tarde à venir et les locaux se contentent de gérer. Ils vont même compter jusqu'à 17 points d'avance, bien emmenés par les 11 points de T.J. Cline sur la période (18 points, 10 rebonds, 20 d'évaluation au total). Deux triplés de Quentin Serron et Scottie Reynolds (12 points, 10 passes) permettent aux visiteurs de se rapprocher mais comme dans les deux premiers quarts, la SIG encaisse encore 27 points dans la période et l'écart est toujours le même à l'entame du dernier quart-temps (81-69).

Strasbourg se révolte enfin et avec le concours d'une faute anti-sportive de l'ancien Portelois Joe Alexander, passe un 7-0 aux locaux pour revenir à 6 points à sept minutes de la fin. Mais Holon ne panique pas et, grâce à Marc Foster et Guy Pnini (13 points, 15 d'évaluation), repousse les visiteurs à 10 points. Malgré un ultime rapproché suite à un 3-points de Gabe York, les SIGmen n'inquiéteront pas l'Unet Holon qui s'impose finalement 101-94.

Les bons matchs offensifs d'Ali Traoré (21 points à 10/12, 6 rebonds, 24 d'évaluation) et du partant Gabe York (23 points mais à 3/12 à 3-points) n'auront pas suffi à masquer les errements défensifs des Alsaciens qui auront encaissé 21 points sur contre-attaque. En face, Holon aura pleinement profité des largesses strasbourgeoises à l'intérieur pour scorer 64 points dans la raquette avec un impressionnant 73% de réussite (33/45 à 2-points). Bien emmenés par Marcus Foster (22 points) et T.J. Cline, les locaux gagnent le match qu'il ne fallait pas perdre et distancent leur adversaire du soir au classement. Strasbourg enchaine une septième défaite de suite toutes compétitions confondues et voit la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions (BCL) s'éloigner un peu plus.