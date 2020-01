Vincent Collet (Strasbourg) : "Mon équipe est fragile"

L'année 2020 commence mal pour la SIG Strasbourg. Les Alsaciens ont perdu de 24 points (92-68) mercredi soir pour la 10e journée de la Ligue des Champions. S'ils ont un peu résisté en première mi-temps, ils n'ont pas fait le poids par la suite. Après une fin d'année 2019 difficile, l'équipe de Vincent Collet replonge directement dans le doute. Et cela avant d'affronter le leader de la Jeep ELITE, Monaco, samedi au Rhénus.

"Malheureusement, Manresa a bien mieux joué que nous, constate, impuissant, Vincent Collet. Ils méritent de loin cette victoire facile. En première mi-temps, on a fait des efforts, [...] défensivement ce n'était pas si mal. Mais offensivement on a joué trop individuellement, c'est pourquoi on a eu des pertes de balles qui leur ont donné des situations de contre-attaque. Si nous avions joué plus collectif, nous aurions pu résister un peu plus. Mais après, en deuxième mi-temps, ils ont accéléré et ils ont été très bons à 3-points. On était un peu fatigué à la fin, on ne pouvait plus arrêter leur jeu de passe."

A l'aller, la SIG avait pourtant signé une victoire nette.

"Manresa a bien mieux joué ce (mercredi) soir qu'au match aller. Et nous l'inverse. On était plus solide au match aller, déjà on avait un pivot en plus. On n'a pas remplacé Jerai Grant, on cherche un pivot mais on ne l'a pas prouvé. Manresa a beaucoup progressé, ils sont dans une bonne période. Comme le match (gagné) contre Vitoria le montre, que j'ai vu avant de venir ici. Ils jouent un très, très bon basket, avec beaucoup de confiance et beaucoup de qualité collective. La façon dont ils bougent la balle est remarquable et ce soir ils l'ont montré. [...] Mon équipe est fragile, dès qu'on est en difficulté on a du mal à continuer à jouer correctement."