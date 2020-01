Vincent Collet avant Holon - Strasbourg : "Ce n'est pas infaisable"

Ce mardi, à partir de 17h45 heure française, la SIG Strasbourg joue chez l'Hapoel Holon pour la 11e journée (sur 14) du premier tour de la Ligue des Champions (BCL). Les Alsaciens, qui ont un bilan négatif dans la compétition (4 victoires et 6 défaites), ont l'obligation de s'imposer après 2 défaites de suite. Mais avec 8 joueurs professionnels seulement (Damien Inglis est rétabli, Gabe York encore là jusqu'à l'arrivée du nouveau poste 2/1 et le nouveau pivot Artsiom Parakhouski n'est pas du voyage), la mission reste compliquée.

"On sait qu’on est un peu dans le dur et la réorganisation, avoue le coach Vincent Collet sur sigstrasbourg.fr . Le nouveau joueur va arriver (mardi) quand on sera parti (lundi), mais la bonne nouvelle c’est qu’on devrait réussir à le qualifier pour Nanterre, si tout va bien. Ça donne le moral à tout le monde, ça se voit. Mais la deuxième chose qui donne le moral c’est qu’on a fait un meilleur match samedi. Mais on a la conviction que même avec cette équipe, on peut faire mieux. C’était déjà pas mal, il y avait beaucoup de bonnes choses mais on peut faire mieux, on en a parlé. Et il va falloir le faire car c’est un match décisif qui nous attend."

A l'aller, Holon avait pris le dessus sur la SIG avec notamment un gros troisième quart-temps.

"C’est une bonne équipe. Ils ont changé de coach et maintenant elle est moins offensive et plus défensive mais malgré tout je pense que ce n’est pas infaisable. Latavious Williams, qui nous avait fait beaucoup de mal, n’est plus là et est remplacé par Angelo Delgado qui n’est pas cadeau. C’est un fort joueur. On était intéressé par lui à un moment donné donc on ne va pas dire le contraire. C’est une équipe avec un roster intéressant. Marcus Foster est un diable et est la première cible. Offensivement ils s’en remettent beaucoup aux qualités individuelles mais ils sont bien organisés défensivement. Ils ont une défense qui ferme bien l’accès du panier et utilisent bien les switchs défensifs."