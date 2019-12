Vincent Collet avant Strasbourg - Torun : "On est mieux à l’extérieur mais toujours pas à la maison"

LIGUE DES CHAMPIONS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Fin novembre 2018. Après avoir effectué de nombreux matchs à l'extérieur, Strasbourg s'apprêtait à enchaîner les réceptions au Rhénus. On pensait alors que la SIG allait confirmer son très bon de début de saison 2018/19. Eh bien non, la SIG s'est enfoncée avant de se déliter. Cette saison, les Alsaciens ont très mal démarré avant cette fois de redresser la barre à l'extérieur. Là-aussi, l'équipe alsacienne accuse un déséquilibre notable entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Et c'est à domicile que l'équipe de Vincent Collet a eu le plus de mal. Alors, après avoir équilibré le bilan (quatre victoires et quatre défaites) en Ligue des Champions (BCL) avec deux succès loin du Rhénus, la SIG veut désormais retrouver le succès à la maison, mardi soir contre Torun pour la 9e journée de la compétition.

"Quand on observe notre parcours, il est anormal par rapport à ce que l’on voit en général, admet Vincent Collet sur sigstrasbourg.fr. Il y a beaucoup d’équipes qui ne gagnent que chez elle. Et on dit que, le fait de gagner à l’extérieur, est la marque des équipes plus solide mais ce n’est pas tout à fait vrai. Ça dépend du comportement. Je considère que depuis un mois on est mieux à l’extérieur mais toujours pas à la maison. On ne montre pas le même visage à domicile et à l’extérieur. Cette semaine on a deux matches à la maison, il faut qu’on soit en mode match à l’extérieur."

Si Torun est dernier du groupe, Strasbourg y avait perdu de 16 points (97-81) et l'équipe du Français Aaron Cel et de l'ancien Villeurbannais Chris Wright (meilleur marqueur de la compétition) a bien des qualités.

"C’est la meilleure attaque du groupe mais ses chiffres défensifs sont faibles. Mais, en attaque, c’est une vraie équipe qui joue bien. Ils dominent en championnat et donc ils ne sont pas très affectés par les défaites européennes. Ils perdent les matchs car ils n’arrivent pas à arrêter l’adversaire. Donc, si tu ne les arrêtes pas en attaque, tu es à la merci de cette équipe."

La SIG sera diminuée car Travis Trice (hanche) et Jérémy Nzeulie (malade) sont incertains et que Quentin Serron (lombalgie) est forfait. Entre-deux à 20h30 au Rhénus.