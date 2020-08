[Vidéo] Le tir de la victoire de René Rougeau (Nantes) face à Quimper en amical

À 15 secondes du terme de la rencontre, René Rougeau a inscrit le panier de la victoire pour Nantes face à Quimper, ce samedi soir (81-80). Sans Thibaut Desseignet toujours convalescent, les hommes de Jean-Baptiste Lecrosnier ont ainsi décroché leur première victoire en préparation.

« Tout d’abord, cela fait beaucoup de bien à tout le monde de rejouer au basket après une si longue interruption, sourit le technicien du NBH. Cinq mois et demi d’arrêt, on ne connaissait pas ce type de situation et il fallait rejouer pour définitivement laisser la saison passée derrière nous. Sur le plan du jeu, il y a eu du bon et du moins bon et cela est logique pour une première. J’ai trouvé intéressant le rythme sur lequel nous avons pu jouer cette rencontre et cela confirme que dans l’ensemble, les joueurs ont repris le travail en forme intéressante. Il y aura quelques ajustements pour amener et maintenir le groupe à un niveau élevé physiquement… Nous savons qu’en Pro B, cela est incontournable. Sur cette rencontre, on comprend que d’avoir conservé un groupe à 80 % c’est très bien, mais que nous ne devons pas nous reposer là-dessus… Défensivement, nous avons encore peu travaillé, mais je me suis rendu compte que certains bons principes sont sans doute sortis des têtes durant cette interruption, nous allons vite y revenir. En résumé, j’ai bien aimé ce que j’ai vu ce soir et nous allons poursuivre notre travail pour retrouver un niveau de compétition cohérent avec nos envies et nos objectifs. »