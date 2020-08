Amical : l'ASVEL et la JL Bourg faciles, Pau-Lacq-Orthez finit fort face à Boulazac

MATCH AMICAL

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Photo de Une : de retour sur le terrain avec la JL Bourg, Danilo Andjusic et Zack Wright ont le sourire.

À deux jours du Ain Star Game à Ékinox, la JL Bourg, encore en rodage pour sa première sortie, a pris le meilleur face à Pont-de-Chéruy (NM1). Très bien lancés dans la rencontre (32-12, 10'), les Bressans ont fait la course en tête (62-40, 30') avant de lâcher un peu de lest en fin de partie (75-60, 40'). Le duo Thomas Scrubb (15 points à 6/9 aux tirs et 6 rebonds pour 16 d'évaluation en 15 minutes) et Danilo Andjusic (17 points à 7/8 aux tirs pour 15 d'évaluation en 18 minutes) ont mené Bourg-en-Bresse vers un premier succès en préparation.

« C'était notre premier match, on n'a gagné que de 15 points mais on a bien tenu le match, souligne Hugo Benitez dans la web-série de la Jeu, La Prépa. Pont-de-Chéruy avait plus de rythme que nous car on n'a fait qu'un seul entraînement en commun. On voit donc qu'il nous reste beaucoup de travail mais ça fait plaisir de rejouer tous ensemble. »

Avec un bon Petr Cornelie (15 points), l'Élan Béarnais l'a emporté face à Boulazac (70-57), dans ce duel entre deux formations de Jeep ÉLITE. Grâce à un dernier quart-temps bien maîtrisé (remporté 27-14), alors que les deux équipes étaient dos à dos après 30 minutes (43-43, 30').

Les réactions d'après-match :

Enfin, l'ASVEL s'est (très) facilement imposé face à Saint-Vallier (NM1) lors d'un match de scrimmage, au complexe Pierre-Bénite, résidence du Lyon SO (NM2). La troupe de TJ Parker et de Frédéric Fauthoux, privée de Moustapha Fall et de Charles Kahudi (préservés) ainsi que de Matthew Strazel (retenu pour le Lab France BasketBall), a remporté les quatre quarts-temps (26-12, 23-18, 23-5, 20-13).

Victoire 92-48 de notre équipe face à @SVBD26 lors de ce match d'entraînement !

Merci à @LYONSObasket pour l'accueil #LDLCASVEL pic.twitter.com/fYYd7KGuum — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 25, 2020

Les résultats des matchs amicaux du mercredi 26 août 2020 :