Le Nantes Basket Hermine s'impose sur le fil face à Quimper en préparation

MATCH AMICAL

Crédit photo : Théo Quintard

Dans une Trocardière à huit clos, le Nantes Basket Hermine (NBH) s'est imposé face aux Béliers de Quimper d'une courte tête (81-80).

Appliquée d'entrée de jeu (29-25, 10'), la troupe de Jean-Baptiste Lecrosnier vire en tête à la mi-temps (48-39, 20') grâce notamment à une bonne sortie de Xavi Forcada - recruté cet été (19 points dont 5/6 derrière l'arc, 4 rebonds et 5 passes pour 23 d'évaluation), bien aidé par les 12 points (pour 17 d'évaluation) de René Rougeau (notre photo). En face, Paul-Lou Duwiquet (20 points à 7/9 aux tirs et 5 rebonds pour 21 d'évaluation) et Bathiste Tchouaffé (13 points à 4/9 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour 14 d'évaluation) ont permis aux Bretons de remporter la deuxième mi-temps (41-33 pour les Béliers). Mais pas le match.

Le NBH se déplacera dès le week-end prochain dans les Mauges pour y affronter Cholet, Le Mans et Orléans. De son côté, Quimper a rendez-vous dimanche 30 août à Concarneau pour y affronter le CEP Lorient (NM1).

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre

Le match en intégralité :