Les Etats-Unis se reprennent face à l'Argentine en match de préparation pour les Jeux de Tokyo

MATCH AMICAL

Les deux revers subis face au Nigéria et à l'Australie avaient charrié son lot de questions sur l'état de forme des joueurs américains NBA, après une saison éprouvante. Mardi à Las Vegas, les Etats-Unis, champions olympiques en titre ont rassuré contre l'Argentine (108-80), à douze jours de leur premier match aux JO de Tokyo face à la France.

Guidés par Kevin Durant (17 points à 6/9 de réussite aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives) et Bradley Beal (17 points à 5/8 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives), les joueurs de Gregg Popovich ont imposé un rythme intense face à une sélection argentine apathique. A la différence du match face à l'Australie il y a deux jours, Team USA a fait preuve de constance durant toute la rencontre. La polyvalence et l'intelligence de jeu de Bam Adebayo a fluidifié le jeu américain (13 points, 5 rebonds et 5 passes décisives). En l'absence de Jayson Tatum, Zach LaVine a montré qu'il pouvait être une option intéressante en attaque (15 points).

A confirmer dès vendredi, avec la réception de l'Australie, avant de défier l'Espagne en clôture des matchs de préparation à Las Vegas.

