Nancy et Gries Oberhoffen en ouverture : 158 jours après le basket est de retour

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Franck Kobi BCGO

158 jours après les derniers matchs de Jeep ÉLITE et de Pro B, une première rencontre entre deux équipes de la LNB a lieu ce samedi en début de soirée. Depuis le dernier ASVEL-Monaco (disputé à huit clos) et la 23e et dernière journée de Pro B disputée avant l'arrêt des championnats, aucun match n'avait eu lieu. Outre l'Amiral League et l'Open de France 3x3.

C’est parti pour le deuxième jour du stage à Vittel !



basket, basket, muscu, basket, muscu ... #GoSLUC #Unisparnoscouleurs pic.twitter.com/MgyzXVAVOL — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) August 12, 2020

Ce samedi 15 août à 19h, le SLUC Nancy et le BC Gries Oberhoffen ouvriront le bal (masqué) des matchs amicaux (dont la liste entière est à retrouver ici), à Saint-Dié des Vosges. L'occasion pour François Peronnet et son staff d'effectuer un premier bilan, après un stage à Vittel. De son côté, Ludovic Pouillart pourra, après deux semaines d'entraînements, lui aussi faire le point.

Retour au jeu, cinq mois et cinq jours après (photo : Infinity Nine Media / Alexia Leduc)