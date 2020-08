Préparation : Dijon l'emporte face à Nancy, Roanne solide face à Saint-Chamond

MATCH AMICAL

Crédit photo : JDA Dijon

Après la victoire de Nantes face à Quimper un peu plus tôt dans la soirée, la JDA Dijon a pris le meilleur sur le SLUC Nancy (78-64). Menés à la mi-temps (33-43, 20') à cause d'une mauvaise entame (17-28, 10'), les Bourguignons n'ont pas tardé à réagir avec un 33-11 au retour des vestiaires (66-54, 30'). Les Dijonnais, sous l'impulsion d'un Jacques Alingue au four et au moulin (6 points à 3/4 aux tirs, 9 rebonds et 6 passes décisives pour 21 d'évaluation), ont su préserver leur avance dans le dernier quart-temps (remporté 12-10), pour signer un premier succès en préparation. Pour les Nancéiens, Yannik Franke s'est montré à son avantage avec 13 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 13 d'évaluation en 24 minutes. Les Dijonnais font le boulot au retour des vestiaires et s'imposent face au SLUC Nancy sur le score de 64 à 78.

Enfin, Thomas Ville (13 points) et la Chorale de Roanne ont de nouveau pulvérisé Saint-Chamond (93-64) lors de cette deuxième confrontation.

Les scoreurs : Ville 13, Ho You Fat 12, Pearson 11, Toure 11, Reddic 9, Keita 9, Francisco 8, March 7, Cavallo 5, Bruyas 5, Cavallo 5, Camara 3#SCBVGCHO #ChoraleNation — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) August 22, 2020

À noter également que Chalon-sur-Saône s'est baladé face à Vichy-Clermont (87-57) au Colisée (statistiques non disponibles), grâce à un joli 32-9 avant la mi-temps.

