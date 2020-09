Sans Bankolé et Amant, La Roche VBC s'impose contre Nantes-Rezé, toujours privé d'Ibekwe

LFB

Crédit photo : Théo Quintard

Jeudi soir, La Roche Vendée BC s'est imposée face au Nantes-Rezé Basket (78-67). « Il y a des points positifs en attaque, souligne Aurélie Bonnan, la coach du NRB, malgré cette défaite anecdotique. Il y a des joueuses qui commencent à émerger dans le collectif, il faut maintenant trouver un bon équilibre entre le jeu extérieur et le jeu intérieur. » Jamais réellement distancée, la formation de Loire-Atlantique, avec un effectif rajeuni, n'est pas parvenue à renverser la tendance. Et ce malgré une sortie intéressante de Leia Dongue (17 points et 8 rebonds).

Car les Nantaises ont eu tendance à laisser Soana Lucet (25 points dont 5/6 à 3-points, notre photo) et les Yonnaises dégainer à longue distance (12/21, au final). « Défensivement, il y a de l'envie mais il faut être plus cohérent car il y a des erreurs qu'on ne doit pas faire, note l'ancien CTO des Pays-de-la-Loire. Encaisser 80 points (78, en réalité) pour nous, c'est beaucoup trop. On a envie d'être une équipe qui défend fort, on a les qualités pour. On est bons sur demi-terrain mais pas sur le repli défensif. Il faut encore se faire plus mal sur les détails défensifs. » Même son de cloche pour Emmanuel Body : il faut continuer de travailler avant la reprise du championnat, dans deux semaines. « C'était un vrai match amical, avec des hauts et des bas. Mais il faut encore qu'on monte au niveau défensif et au niveau de l'intensité. »

La Martiniquaise bientôt de retour avec le RVBC (photo : Théo Quintard)

La Roche VBC bientôt au complet, Ify Ibekwe indisponible pour de longues semaines

Pour conclure la préparation, Emmanuel Body comme Aurélie Bonnan aimeraient compter sur un effectif au complet. Privée de Marielle Amant et d'Ornella Bankolé, La Roche Vendée BC a bon espoir d'être au complet rapidement. « Si tout se passe bien on devrait être au complet la semaine prochaine, appuie le Choletais. Ornella (Bankolé) souffre d'une torsion au genou survenue lors du match contre Bourges (à Tours, le 26 août, ndlr), elle est sur une reprise poure reprendre l'entraînement. Marielle a repris mais elle n'a pas joué par précaution car son genou est encore un peu gonflé. Elle va reprendre tranquillement l'opposition la semaine prochaine. » Pour les Déferlantes en revanche, Ify Ibekwe, indisponible entre six et huit semaines, doit encore patienter. « Elle s'est blessée à la cheville lors du match contre Angers (à Saint-Nazaire, le 5 septembre, ndlr). Elle est tombée sur un pied et la cheville est partie. »

À La Roche-sur-Yon,

