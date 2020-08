Ancienne star de Joeuf, Ben McGilmer n'est plus

Le journaliste Christian Jougleux revient dans Le Républicain Lorrain sur le passage et la carrière de Ben McGilmer, superscoreur de Joeuf en Nationale 1, la première division française de l'époque. Ce dernier est décédé en juin dernier des suites du coronavirus, à l'âge de 74 ans.

Cet article est l'occasion de lui rendre hommage et de replonger dans les prémices du basketball professionnel français. Il est à lire en cliquant-ici.

With heavy hearts we are saddened to learn Ben McGilmer of the "Iowa Six Pack" has passed away.



"Ben was one of the most diverse people I have ever met. His legacy goes way beyond the game of basketball.” - Teammate and friend Ken Grabinski



: https://t.co/xLucbHYLFc pic.twitter.com/YXjZuquXCU