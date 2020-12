ITW Laura Roche (Versailles, NF2) : « Cet arrêt du championnat est très difficile pour le sport amateur »

NATIONAL

Crédit photo : ELCV78

Cette période sans compétition ni entraînement est compliquée pour le sport amateur. Beaucoup de joueurs du monde semi-professionnel et amateur doit faire face à une situation difficile à vivre psychologiquement. Laura Roche (1,70 m, 21 ans), joueuse à l'Entente Le Chesnay Versailles 78 en NF2, nous parle de cette situation délicate.

Il n'y a que la LFB et LF2 qui continuent dans les championnats féminins, comment vivez-vous cet arrêt ?

Cet arrêt du championnat est très difficile pour les sports amateurs. Nous sommes privées de notre passion qui nous sert comme échappatoire dans la vie, qui nous apprend de nouvelles choses chaque jour, qui nous procure du bonheur, de la joie, de faire des rencontres, de vivre des magnifiques moments et de ressentir des émotions sportives qui sont pour moi unique. Le temps commence à se faire long, le parquet et les ballons me manquent beaucoup. Le plus dur c’est de ne pas savoir exactement quand la saison va reprendre, on ne peut pas se fixer de vrais objectifs fixes.

Vous avez eu le temps de jouer seulement 4 matchs avec un bilan de 3 victoires et 1 défaite, cet arrêt vous stoppe-t-il dans votre élan ?

Bien sûr ! Cette période nous stoppe dans cet élan, malgré la défaite de notre dernière rencontre. Nous avions construit une réelle cohésion de groupe, un meilleur jeu collectif, on commençait tout juste à se connaître et à savoir jouer ensemble. Quand les entraînements et la saison pourront recommencer je ne me fais aucun souci pour qu’on retrouve cette confiance rapidement. Mais c’est frustrant car c’est du temps de perdu.

Crédit photo : ELCV78

Comme faites-vous pour garder la forme pendant cette période ?

Je suis actuellement confinée avec Roxanne Lingua qui est mon amie mais aussi ma coéquipière de l’équipe de Versailles. On essaye d’aller courir 2 à 3 fois par semaine et nous avons aussi des entraînements en visio le lundi et le mercredi avec l’équipe, qui sont basés sur des circuits training. Après, on essaye d’en faire deux autres toutes les deux les autres jours de la semaine.

Ça va, tu n’es pas confinée toute seule du coup...

Heureusement non ! Je suis confiné avec Roxanne. On s’encourage pour garder la forme et surtout, on fait des bons petits plats (rires) !

Comment se passent les entraînements en visio, les lundis et mercredis ?

C’est un moment de partage car malgré qu’on soit derrière un écran, on essaye de s’encourager et de faire les séances à 100%. À la fin de la séance on papote ensemble, on se raconte nos petits potins toutes ensemble. Les coachs sont présents sur les visios avec nous, ce qui montre que ce groupe est très solidaire. Aujourd’hui, dans la situation actuelle, il est important d’être soudé et d’avancer ensemble. Les coachs organisent aussi des petits quizz qu’on effectue lors des apéros visio, ce qui permet de partager un bon moment tous ensemble.

Comment vois-tu la suite du championnat ?

Je garde espoir, car comme on dit l’espoir fait vivre (rires). Je souhaite que tout le monde revienne en forme, en bonne santé, avec le sourire, et qu’on se retrouve tous sur les terrains.

Crédit photo : ELCV78

Sur ces belles paroles, une reprise du championnat est prévue pour le 13 février prochain, en espérant que ce soit, cette fois-ci, le dernier arrêt et que le saison débute enfin ...