[ARTICLE PARTENAIRE] Quelles équipes de NBA peuvent créer la surprise ?

NBA

Pour cause ? La nouvelle saison de basket-ball aux Etats-Unis d'Amérique.

La NBA est ce fameux championnat de basket situé aux USA et connu sur la planète entière.

Michael Jordan, le regretté Kobe Bryant, Lamar Odom, Allen Iverson, ils ont tous foulé les parquets de la NBA.

Nous avons décidé de vous faire découvrir certaines de ses équipes un peu plus en détails, et de vous donnez nos deux favoris sur les conférence est et ouest ! Suivez-nous...







Les Chicago Bulls

Que dire de cette première équipe si ce n'est que la Terre entière a déjà entendu son nom ?





Michael Jordan qui a d’ailleurs laissé son nom de famille à l'une des plus célèbres marques de chaussures a été pendant de nombreuses années le héros, le pilier de cette équipe du midwest des USA.

Plus récemment, un célèbre joueur comme Derrick Rose a notamment porté les couleurs des Taureaux de Chicago et de leur maillots rouge sang teintés de noir.

Une équipe spectaculaire qui fait rêver nombre de gens et qui peut toujours créer la surprise....à voir lors de cette future saison qui approche à grand pas ! Nous voyons les Chicagoans leader de la conférence est !









Les LA Lakers

Partons désormais sous le soleil de la Californie du Sud et dans la ville endiablée des Anges.

On parle bien évidemment de Los Angeles et de l'une de ses deux équipes phares de basket-ball : Les Lakers !

Oui, gardez tout de même dans un coin de votre tète que les LA Clippers sont également une team NBA de la cité des Anges, avec légèrement moins de folies et de renommées.

Concernant nos Lakers de la cote ouest américaine, cette équipe de légende a bien eu des joueurs de légendes sous son maillot jaune et violet si emblématique.

Le dernier en date a hélas disparu dans un crash d'hélicoptère il y a quelques mois : Kobe Bryant.

Pourquoi les Lakers ne créeraient t-ils pas la surprise cette année ? On l'espère !









Nos prédictions (qui n'engagent que nous)

Les parieurs sportifs sont à l’affût de toutes informations concernant la nouvelle saison de NBA.

Quant à nous, nous pensons probable que les Bulls de Chicago raflent le trophée pour la partie est du pays.

Quant à la partie ouest (ou plutôt west à la sauce Hollywood), nous voyons bien les LA Lakers créer la surprise en remportant le championnat de leur conférence.

On le sait, sur des plateformes de paris sportifs en ligne comme Betway, les pronostiqueurs vont avoir de longues heures d'impatiences devant eux.

On leur souhaite d'empocher le maximum de bénéfices au possible.

Et bien évidemment, nous vous souhaitons à tous une excellente nouvelle saison de NBA remplie d'émotion en tous genres.