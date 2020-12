"J'adore son jeu" : Derrick Rose, mentor de Killian Hayes aux Pistons?

Derrick Rose mentor de Killian Hayes ? Pas mal d'apprendre le métier de joueur NBA au côté du MVP 2011. Drafté en 7e position par les Pistons, le jeune meneur français est une pièce sur laquel les dirigeants de Detroit misent beaucoup. Il pourrait d'ailleurs être rapidement titulaire. L'ancien Choletais représente-t-il l'avenir de la franchise (au côté également de Sekou Doumbouya) ? Derrick Rose, arrivé un an plus tôt dans le Michigan, en est convaincu. C'est ce qu'il a confié lors de medias day des Pistons :

Rose, après avoir été longtemps empoisonné par les blessures, sort d'une belle saison sur le plan individuel (18,1 points et 5,6 passes). À 32 ans, celui qui explosait tout avec les Bulls il y a 10 ans est aujourd'hui un vétéran respecté et toujours très talentueux. Idéal pour jouer les mentors auprès d'un meneur talentueux en plein apprentissage.

Pistons guard @drose addressed the media from the Henry Ford Pistons Performance Center. The former league MVP covered several topics: including how the extended break from the court helped him find meaningful focus and how he plans to work with rookie Killian Hayes. pic.twitter.com/ujtnAGFWc2