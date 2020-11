"Je veux être le meilleur joueur français en NBA de tous les temps" : Killian Hayes est ambitieux

NBA

Crédit photo : Ulm

Devenu le Français le plus haut drafté de l'histoire dans la nuit du 18 au 19 novembre, Killian Hayes (Détroit Pistons) s'apprête à faire ses débuts en NBA. L'équipe d'Overtime a suivi le joyau choletais pendant plus d'un an, de ses premiers pas avec Ulm (Allemagne) en BBL et en EuroCup jusqu'à sa préparation à la Draft aux États-Unis.

Dans ce premier épisode (disponible seulement en anglais), il est question de la passion pour le basketball du nouveau meneur des Detroit Pistons et de son père, DeRon. "Je veux être le meilleur joueur français en NBA de tous les temps", a notamment déclaré le natif de Lakeland (Floride).

Un extrait du reportage est cependant disponible en Français sur le Instagram TV d'Overtime France :