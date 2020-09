[Livre] Kobe Bryant, mille visages réunis dans un ouvrage

NBA

Crédit photo : Mareuil Éditions

Le 26 janvier 2020, le monde du basket perdait l'une des ses légendes. Victime d'un crash d’hélicoptère avec sa fille Gianna et sept autres personnes, le "Mamba" laissait des millions de fans orphelins. Depuis, les hommages se sont multipliés et les images de ses plus grands tirs ont tourné en boucle. Mais qui était réellement Kobe Bryant ? Narrer sa folle ascension, tout en s'attardant sur sa personnalité complexe, c'est le défi que s'est lancé Lucas Saïdi dans "L'homme aux mille visages". Ces mille facettes apparaissent l'une après l'autre tout au long de ce très riche récit de la carrière du Laker.

De son adolescence en Italie (et son passage par Mulhouse) jusqu'à ses exploits dans la cité des Anges, en passant par le lycée de Lower Merion ou la conquête de l'olympe avec Team USA : le déroulé de sa vie est toujours accompagné d'une plongé dans le coeur et la tête de Kobe. Sa manière de penser, son éthique de travail, ses relations avec ses coéquipiers parfois tumultueuses, tantôt apaisées, son caractère ou encore l'influence de son entourage : vous saurez tout ce qui se cache derrière la machine à highlights qu'était Bryant.

Mille visages retracés tout au long de ces 280 pages rédigées par Lucas Saïdi, auteur notamment des traductions françaises de "Jordan, la loi du plus fort" ("The Jordan Rules" de Sam Smith) et de "les Suns à la vitesse de la lumière" ("07 Seconds or Less" de Jack McCallum). Le livre est disponible en librairie.

Kobe Bryant, l’homme aux mille visages