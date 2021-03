[Officiel] Axel Toupane rejoint les Milwaukee Bucks

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Comme annoncé ce dimanche, Axel Toupane (2,01 m, 28 ans) rejoint les Milwaukee Bucks. Après sa belle saison dans la bulle de G-League (17,9 points à 54,4% de réussite aux tirs, 8,8 rebonds et 3,3 passes décisives en 32 minutes sur 9 matches de saison régulière), l'international français a convaincu la franchise du Wisconsin de l'engager via un two-way contract. La saison de G-League étant terminée, il sera à plein temps avec Milwaukee.

C'est un retour dans la grande ligue pour l'Auvergnat qui compte 25 matches en NBA dont 2 avec les Bucks, déjà, en 2016-2017. Déjà à l'époque, Axel Toupane avait fait sa place en NBA après de grosses performances en D-League (68 matches entre 2015 et 2017 avec les Raptors 905). Ensuite, il avait connu le plus haut-niveau européen, atteignant notamment le Final Four de l'EuroLeague avec le Zalgiris Kaunas en 2018.

Au sein d'une franchise ambitieuse

A Milwaukee, le fils de Jean-Aimé Toupane va rejoindre une franchise qui joue les premiers rôles à l'Est depuis plusieurs saisons, grâce notamment à l'impact du double MVP en titre Giannis Antetokounmpo. Après un début de saison compliqué, les Bucks sont actuellement dans une bonne dynamique (8 victoires sur les 10 derniers matches), leur permettant d'occuper la troisième place à l'Est (24 victoires, 14 défaites) derrière Philadelphie (27 victoires, 12 défaites) et Brooklyn (26 victoires, 13 défaites).