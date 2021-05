"Un choix très difficile à faire", explique Théo Maledon qui fait l'impasse sur les JO

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Drafté à la 34e place par les 76ers de Philadelphie (avant d'être envoyé à Oklahoma City) en novembre dernier, Théo Maledon (1,93m, né en 2001) a décidé de faire l'impasse sur l'équipe de France cet été. "Ça a été un choix très difficile à faire, explique le meneur normand à L'Équipe ce samedi 29 mai. Au bout de ma réflexion, je me suis dit qu'il était important que je travaille."

"Je sacrifie les Bleus pour mieux y revenir"

Auteur d'une solide saison de rookie (10,1 points mais à 36,6% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives pour 9,1 d'évaluation), le meilleur jeune de Jeep ÉLITE en 2018-2019 qui ne s'est "pas senti sous pression" a privilégié la NBA pour cet été. "Même si j'ai fait une bonne saison, je considère que je n'ai rien prouvé et que je dois continuer à me battre pour ma place, justifie-t-il à L'Équipe. Je sacrifie les Bleus pour mieux y revenir."