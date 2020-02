[Vidéo] 21 points et 11 rebonds : Rudy Gobert s'est fait plaisir pour son 1er All-Star Game

NBA

Rudy Gobert a réussi son premier All-Star Game NBA ce dimanche à Chicago. Le pivot français, discret sur les premières séquences, s'est lâché ensuite. Au point de cumuler 21 points - un record pour un joueur français, Tony Parket et Joakim Noah s'étant arrêtés à 20 points - à 10/11 aux tirs et 11 rebonds en seulement 19 minutes. Si son équipe, la "Team Giannis", a été battue 157 à 155 par la "Team LeBron", le Picard a vécu une belle soirée et montré qu'il avait totalement sa place sur le terrain pour ce genre d'événement. C'est le MVP de la finale des playoffs 2019, Kawhi Leonard, qui a été élu MVP de la rencontre. L'ailier des Los Angeles Clippers a marqué 30 points.