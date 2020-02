[Vidéo] Adam Mokoka plante 15 points en 3 minutes avec Chicago

Sous contrat avec les Chicago Bulls via un two-way contract, l'arrière français Adam Mokoka passe la majeure partie de son temps avec Windy City en G-League. Jeudi, il a fait sa cinquième apparition en NBA avec les Bulls. Alors que Chicago était largement mené par La Nouvelle Orléans, Jim Boylen l'a lancé à 5 minutes de la fin. 2 minutes plus tard, l'ancien joueur de Cergy et Gravelines-Dunkerque a pris feu réussissant ses 6 tirs dont 3 paniers à 3-points pour marquer 15 points et ainsi permettre à son équipe de finir à -6 (119-125). Un coup d'éclat intéressant pour la fin de saison alors qu'il était en grosse difficulté jusqu'ici au niveau de l'adresse en G-League (9,4 points à 36,2% de réussite aux tirs).

La performance d'Adam Mokoka est historique puisque jamais un joueur n'avait inscrit 15 points ou plus en si peu de temps de jeu (5 minutes et 7 secondes) dans un match NBA depuis l'instauration de l'horloge des 24 secondes.

In the shot-clock era (since 1954-55), no player had ever scored 15+ points in as little playing time as Adam Mokoka tonight.



