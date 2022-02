[Vidéo] Deuxième double-double en carrière NBA pour Killian Hayes

NBA

Presque trois mois après l'une de ses sorties références à Toronto (13 points, 7 rebonds et 10 passes décisives), Killian Hayes a récidivé. Plus à l'aise dans son nouveau costume de sixième homme, le meneur de Detroit a prouvé que sortir du banc lui convenait mieux dans la situation actuelle. Face à Charlotte, le Choletais a cumulé 11 points à 5/9, 3 rebonds, 12 passes décisives, 1 interception et 1 balle perdue en 28 minutes. Soit son deuxième double-double en carrière en NBA, encourageant pour la fin de sa saison sophomore, mais pas de quoi non plus permettre aux déprimants Pistons d'inquiéter les Hornets (119-141).

Les deux autres Français aperçus sur les parquets la nuit dernière ont connu moins de réussite : Théo Maledon s'est raté lors des 17 minutes accordées par Mark Daigneault à Philadelphie (3 points à 1/6, 2 passes décisives, 1 interception, 1 contre et 2 balles perdues) tandis que Timothé Luwawu-Cabarrot a certes été rentable contre San Antonio, mais à très faible échelle (5 points à 2/4 et 2 rebonds en 4 minutes). En sus, Thunder et Hawks se sont inclinés (87-100 et 121-136).