[Vidéo] Draft NBA : Le grand soir pour Juhann Begarin

NBA

Crédit photo : Lilian Bordron

La draft NBA c'est cette nuit (début aux alentours de 2h15-30 heure française) au Barclays Center de Brooklyn, et non en visio comme l'an passé. Et pour rejoindre Killian Hayes et Théo Malédon, les derniers draftés, plusieurs français se sont présentés à la draft mais trois sont très fortement susceptibles d'être appelés par Adam Silver ou Mark Tatum, commissaires NBA : Gérald Ayayi, Yves Pons, Olivier Sarr et Juhann Begarin (1,96 m, 19 ans dans quelques jours). L'arrière du Paris Basket est attendu au début du 2nd tour.

Pour connaitre davantage le natif des Abymes (Guadeloupe), le média Paris Basketball On Air est revenu sur son parcours, passant au crible ses débuts avec la balle orange, son passage à l'INSEP, son évolution au Paris Basketball ou encore ses ambitions comme l'Équipe de France senior avec notamment en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024.