[Vidéo] Encore performant, Rudy Gobert est prêt pour la reprise de la saison

NBA

Crédit photo : NBA

Rudy Gobert est décidément en forme. Auteur d'une reprise discrète la semaine dernière, 5 points et 6 rebonds lors de la défaite inaugurale du Jazz contre Phoenix (88-101), il est monté en puissance contre Miami samedi, avec 21 points (à 8/9 au tir), 8 rebonds, 2 contres et la victoire (101-99). Lundi soir, il a signé un nouveau gros match, avec 20 points (à 6/8 au tir et 8/10 aux lancers francs) et 7 rebonds en 22 minutes, plus la victoire face aux Nets (112-107, 3 points pour Timothé Luwawu-Cabarrot côté Brooklyn).

Au passage, le pivot français a violemment postérisé son vis à vis Jarrett Allen. Surtout, son entente avec Donovan Mitchell semble au beau fixe : l'arrière star du Jazz a lâché de nombreuses passes décisives pour Gobert, le trouvant sur alley-oop ou après un merveilleux service à l'aveugle. Privé de Bojan Bogdanovic (blessé au poignet), Utah a besoin que ce duo soit au top si l'équipe veut briller dans la bulle d'Orlando. Le Jazz, qui en a fini avec les matchs de préparation, sera sur le parquet pour la reprise de la saison jeudi soir, face aux New Orleans Pelicans.