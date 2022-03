[Vidéo] Evan Fournier dresse le bilan de la saison des Knicks pour First Team

NBA

Arrivé l'été dernier à New York, Evan Fournier (2,01 m, 29 ans) y vit une première saison complexe. Si l'expérience de joueur professionnel et de vie lui plaît fortement, les résultats sont frustrants pour le vice-champion olympique qui tourne à 14,5 points à 42,2% de réussite aux tirs (dont 39,4% à 3-points), 2,9 rebonds et 1,8 passe décisive en 30 minutes. A 20 matches de la fin de la saison régulière, les Knicks comptent 26 victoires et 38 défaites. Douzièmes à l'Est, à six victoires du dixième (la dernière place qualificative pour le play-in), les joueurs de Tom Thibodeau doivent réaliser une fin de saison en boulet de canon pour assurer le minimum. Cependant, la dynamique n'y est pas favorable avec 17 défaites sur les 21 derniers matches. Heureusement, après une série de 7 revers, New York a stoppé l'hémorragie ce dimanche avec une large victoire chez les Los Angeles Clippers.

Invité de l'émission First Team, Evan Fournier revient sur sa première saison aux Knicks. En toute franchise, le Francilien évoque les difficultés de son équipe. L'entretien est à voir ci-dessous :