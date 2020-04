[Vidéo] Evan Fournier répond à Konbini

Dans une interview accordée à Konbini, Evan Fournier 2019 s'est livré sur le report des Jeux olympiques de Tokyo, de l'été 2020 à l'été 2021, en raison du coronavirus. Très attaché au maillot Bleu, il se dit soulagé par cette officialisation, lui permettant de "passer à autre chose".

D'autant qu'avec la possibilité d'une reprise tardive de la saison NBA, un maintien de JO l'aurait placé dans une situation délicate. "Les Jeux olympiques, c'est un énorme kiff, mais ça reste secondaire par rapport à la NBA. Et surtout, si la NBA reprend tard dans l'année, j'aurais été obligé de les rater".

Confiné du côté d'Orlando, il continue de s'entretenir quotidiennement, lui qui tournait à 18,8 points à 47% de réussite aux tirs dont 40,3% de réussite aux tirs à 3-points, 2,6 rebonds et 3,2 passes décisives en 32 minutes de moyenne avant l'arrêt de la saison. Il devrait être l'une des pièces maitresses de l'équipe de France lors des Jeux olympiques 2021.

Sa passion pour #KohLanta, le confinement aux U.S. et le report des Jeux olympiques : on a pris des nouvelles d'@EvanFourmizz pic.twitter.com/5rvQ2WHD2q