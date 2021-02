[Vidéo] Le gros dunk de Jaylen Hoard contre Fort Wayne

Lors de la troisième victoire en quatre matches d'Oklahoma City, mardi soir contre Fort Wayne (112-105), Jaylen Hoard a cumulé 11 points à 5/14 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 21 minutes. L'ailier-fort français a notamment réalisé une action très spectaculaire. Servi par Antonius Cleveland en transition, il a profité d'un oubli défensif pour arriver lancé et monter au dunk. En retard, Devin Robinson s'est retrouvé sur le poster :

