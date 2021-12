[Vidéo] Le match référence d'Ishmail Wainright en NBA

NBA

Crédit photo : Lilian Bordron

Son parcours est des plus atypiques : Ish Wainright (1,96 m, 27 ans) a enfilé pendant quatre années le maillot de basket de sa fac Baylor, de 2013 à 2017, avant d'enfiler un casque et des protections pendant un an pour jouer au football américain, toujours à Baylor. Non drafté en 2018, il s'expatrie en Europe. Passé par la SIG Strasbourg sur la saison 2020-2021 après deux ans en Allemagne l'ailier polyvalent produira sa meilleure saison sur le plan individuel : 11,6 points, 4,6 rebonds et 2,4 passes décisives en moyenne lors des 34 matchs disputés sous le maillot alsacien. D'année en année, Ish Wainwright est monté en puissance grâce à ses adaptations expresses. De quoi taper dans l'œil de la grande ligue, d'abord à Toronto pour la présaison, puis à Phoenix.

Contre les Clippers, pour sa huitième en NBA, l'ex-SIGman a été préféré à Chandler Hutchinson, son concurrent direct sur le banc. Monty Williams lui a donné 15 minutes de temps de jeu pour suppléer Jae Crowder et Mikal Bridges sur les postes 3 et 4. Confiance bien rendue avec 8 points à 3/7, 6 rebonds et 1 passe décisive. De loin son match référence sous le maillot des Suns, lui qui ne tournait qu'à 9% de réussite (1/11) jusque-là, malgré la large défaite au Staples Center (95-111).

Career-highs 8 PTS, 6 REBS & 14 MIN for Suns rookie and Uganda National Team star Ish Wainright last night vs the Clippers. Looked comfortable in a small-ball 5 role thanks to his strength, length and IQ. Knocked down 2-of-5 triples, switched out on guards, competed on the glass. pic.twitter.com/bHHfF1PMjr — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) December 14, 2021

Après plus de deux mois de compétition, la franchise de l'Arizona assume son statut de finaliste avec une deuxième place convaincante à l'Ouest (21v-5d). Monty Williams fait tourner son effectif afin de prévenir les éventuelles blessures de mi-saison. À Ish Wainright de continuer à en profiter.