[Vidéo] Le record de points de Rudy Gobert lors d'un match de Playoffs NBA

« C'est un très bon défenseur, soulignait dithyrambiquement Nikola Jokić, avant le début de la série entre Denver et Utah. Ses coéquipiers l'utilisent très bien. C'est un très bon joueur, il est incroyable cette année. » Par ces éloges, la star des Denver Nuggets fait bien évidemment référence à Rudy Gobert, son adversaire du Jazz. Et pour ce troisième match de la série, l'ancien intérieur de Cholet Basket était déterminé lui a fait la chanson avec pas moins de 24 points à 11/15 aux tirs (et 14 rebonds pour 31 d'évaluation). De quoi établir son nouveau record de points en carrière, lors d'un match de Playoffs NBA.

D'entrée, le Saint-Quentinois donne le ton en inscrivant les douze premiers points de son équipe (25-14, 12'). Appliqués, Gobzilla et la bande de Quin Snyder déroulent pour, au final, s'imposer 124-87 face à Denver et infligent également la 3e fois plus grosse défaite de l'histoire de Denvers en Playoffs, avec une correction de 37 points. Le Jazz mène désormais 2-1.