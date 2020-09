[Vidéo] Les 19 points et 18 rebonds de Rudy Gobert contre Denver

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Auteur de 19 points à 8/13, 18 rebonds et 2 contres en 39 minutes, Rudy Gobert n'a pas pu empêcher Denver et son vis-à-vis Nikola Jokic (30 points à 12/13 et 14 rebonds en 39 minutes) de remporter le match 7 80 à 78 et ainsi de se qualifier en demi-finale de conférence Ouest des playoffs NBA. Le pivot français aura néanmoins réalisé un grand match, dont vous pouvez revoir les moments importants ci-dessous en vidéo :

Voici la conférence de presse d'après-match de Rudy Gobert :