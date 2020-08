[Vidéo] Les 22 points et 13 rebonds de Rudy Gobert contre Denver

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Samedi soir, Denver et Utah se sont livrés un duel épique en NBA. Si les Nuggets l'ont finalement remporté 134 à 132 après deux prolongations, le Jazz a longtemps été devant dans le temps réglementaire. Rudy Gobert (22 points à 9/16 aux tirs, 13 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 41 minutes) y a été pour beaucoup. Mais le pivot français s'en est voulu pour des lay-ups et lancer francs ratés en fin de match, alors que l'équipe adverse revenait. Finalement, à la suite de plusieurs feintes de son adversaire direct Nikola Jokic, il est sorti pour 6 fautes à la moitié de la première prolongation.

Voici ses 16 tirs, 13 rebonds et 2 passes décisives en vidéo :