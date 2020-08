[Vidéo] Luka Doncic (43 points) plante un énorme game-winner

NBA

Crédit photo : Dallas Mavericks

-1 et 3,7 secondes à jouer. Dallas aurait pu être mené 3 victores à 1 par les Los Angeles Clippers. Mais Luka Doncic en a décidé autrement. L'arrière slovène, auteur de 43 points à 18/31 aux tirs (dont 4/10 à 3-points), 17 rebonds et 13 passes décisives en 46 minutes, a inscrit un magnifique buzzer beater à presque 10 mètres du panier. De quoi l'emporter 135 à 133 après une prolongation et ainsi égaliser à 2 victoires partout dans ce premier tour des playoffs.