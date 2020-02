[Vidéo] Record de points pour Adam Mokoka en G-League

NBA

Il restait sur une performance ratée (8 points à 4/15). L'arrière français des Windy City Bulls, Adam Mokoka, s'est repris. L'ancien joueur de Cergy, Gravelines-Dunkerque et du KK Mega Leks a marqué 26 points à 8/12 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, en plus de prendre 5 rebonds, donner 3 passes décisives et piquer 3 ballons en 42 minutes. De quoi battre son record de points dans la division.

Voici ses 26 points en vidéo :