[Vidéo] Rudy Gobert cartonne à Brooklyn

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Mardi soir, le Jazz d'Utah s'est appuyé sur sa tour de contrôle Rudy Gobert pour s'imposer sur le parquet des Brooklyn Nets 118 à 107. Le pivot picard a cumulé 22 points à 9/12 aux tirs, 18 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 37 minutes. Il a notamment réalisé quelques jolies actions en attaque. Son coéquipier Joe Ingles a égalé son record de points en NBA (27) et Donovan Mitchell a ajouté 25 points, lui qui avait manqué le dernier match (malade). C'est la 28e victoire en 40 matchs du Jazz qui vient d'enchaîner 10 succès et se retrouve ainsi à la deuxième place de la conférence Ouest, derrière les Los Angeles Lakers (33 victoires et 7 défaites).

Dans les autres rencontres, Elie Okobo, titulaire en l'absence de Ricky Rubio, est passé au travers à Atlanta (0/4 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives en 22 minutes) et Phoenix a perdu 123 à 110. Toujours blessé à l'aine, Frank Ntilikina n'a pas joué pour New York à Milwaukee (défaite 128-102).

Les résultats NBA du mardi 14 janvier :