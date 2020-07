[Vidéo] Rudy Gobert décisif pour le retour de la NBA

NBA

Son contrôle positif au Covid-19, début mars, avait précipité l'arrêt d'une NBA qui prenait alors conscience de la réalité et de la dangerosité de l'épidémie. Près de cinq mois plus tard, comme un symbole, c'est lui qui a inscrit les premiers points d'une drôle de reprise dans la bulle sanitaire d'Orlando. Après un joli mouvement poste bas, Rudy Gobert a donc ouvert les hostilités face aux New Orleans Pelicans, mais il a aussi et surtout inscrit les deux derniers points du match, aux lancers francs, pour offrir la victoire au Utah Jazz (106-104). Au final, le pivot français termine la rencontre avec 14 points (à 5/9 aux tirs), 12 rebonds et 3 contres, dont un spectaculaire sur le rookie star Zion Williamson.

L'autre rencontre de la nuit était le très attendu derby de Los Angeles, remporté (103-101) par les Lakers d'un Anthony Davis monstreux (34 points, 8 rebonds) et d'un LeBron James décisif (16 points, 11 rebonds, 7 passes décisives). Côté Clippers, Joakim Noah n'a eu le droit qu'à 10 minutes de jeu malgré l'absence de Montrezl Harrell, pas encore revenu dans la bulle. Le Français a inscrit 1 point sur lancer franc et pris 4 rebonds. Avant le début de ces deux rencontres, on a vu joueurs, staffs et officiels, t-shirt hommage et genou à terre, unis au moment de l'hymne américain, en soutien au mouvement Black Lives Matters.