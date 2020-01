[Vidéo] Sekou Doumbouya plante 24 points lors de la victoire de Détroit à Boston !

NBA

Crédit photo : Détroit Pistons

16 victoires et 3 défaites. Tel était le bilan des Boston Celtics avant la venue des Détroit Pistons mercredi soir. Mais les visiteurs sont repartis avec la victoire. Il faut dire que l'ex MVP Derrick Rose a fait mal (22 points à 11/13 aux tirs et 6 passes décisives en 29 minutes). Mais il n'a pas fini meilleur marqueur des siens. Non, c'est le rookie de l'effectif, le Franco-Guinéen Sekou Doumbouya, qui a terminé avec le meilleur total (24 points à 10/13 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, et 2 rebonds en 28 minutes). Détroit a fait l'écart définitif en début de quatrième quart-temps avec un 17-5. De quoi compter 21 points d'avance (87-108) à 7 minutes de la fin. Derrière, les locaux ne sont jamais revenus à moins de 12 points.

Voici les 10 paniers réussis par Sekou Doumbouya :