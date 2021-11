[Vidéo] Théo Maledon claque 28 points en G-League

NBA

Maladroit depuis le début de saison NBA en sortie de banc avec Oklahoma City, Théo Maledon a peu à peu disparu de la rotation du Thunder. La franchise a décidé de lui offrir un peu de temps de jeu en G-League afin qu'il retrouve de la confiance. Le meneur de jeu en a profité ce jeudi pour réaliser une pointe à 28 points. Le Normand a réussi 12 de ses 20 tentatives aux tirs en 33 minutes. Il a notamment fini à 4/9 à 3-points, pris 9 rebonds et donné 5 passes décisives. Dans une équipe très française, avec Jaylen Hoard (6 points à 2/4, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 19 minutes) et Olivier Sarr (6 points à 2/4 et 6 rebonds en 16 minutes), le Blue s'est imposé 108 à 100 chez les Agua Caliente Clippers.