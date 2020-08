[Vidéo] Timothé Luwawu-Cabarrot cartonne pour sa découverte des playoffs

"TLC" est bien dans sa bulle. Profitant des nombreuses absences au sein de l'effectif des Brooklyn Nets (Durant, Irving, Dinwiddie...), l'ailier français s'est taillé une place importante dans le système de Jacque Vaughn. Mieux, il est l'un des meilleurs joueurs de sa franchise, au côté de Caris LeVert, et il enchaîne les performances de choix. Ce lundi, pour son premier match en playoffs, il a égalé son record de points établi récemment en scorant 26 points.





Les Nets ont certes largement perdu (134-110) face aux Toronto Raptors, mais Timothé Luwawu-Cabarrot a été le moteur de son équipe, et son activité a même permis à son équipe de revenir à 8 points dans le troisième quart-temps. En 9 rencontres disputées depuis le retour au jeu, l'ancien joueur d'Antibes tourne à 16 points de moyenne et a déjà passé la barre des 24 points à 4 reprises, le tout avec un excellent 48,3% de réussite à 3 points (29/60).

"Nous savons ce dont Timothé est capable, félicitait son coéquipier Carris LeVert après la rencontre. Nous savons que c'est un excellent shooteur, un bon slasheur également. Son intelligence défensive grandit à chaque match, et je pense qu'il est de plus en plus régulier. Il a fait preuve d'une grande confiance sur le terrain. Nous lui disons de continuer à tirer, peu importe s'il rate, nous lui faisons confiance."