[Vidéo] Timothé Luwawu-Cabarrot revient sur l'arrivée de James Harden aux Nets

Interrogé dimanche sur beIN Sport, Timothé Luwawu-Cabarrot est revenu sur l'arrivée de James Harden dans son équipe. L'ailier français a avoué qu'il avait eu peur d'être intégré dans le transfert. Mais finalement l'Azuréen, auteur d'un bon début de saison, est toujours dans l'équipe. "Je pense que le transfert m'a encore mis dans une meilleure situation", a-t-il avoué, puisque de nombreux concurrents sur son poste ont été envoyés ailleurs. "Le fait que quatre joueurs partent et qu'un seul arrive, je ne suis pas content qu'ils soient partis mais ça peut me pousser un peu plus vers l'avant." Néanmoins, il n'a joué que 9 minutes lundi contre Milwaukee lors de la victoire des Nets 125 à 123. A voir ce qu'il en sera pour la suite.

Voici son interview lors du Sunday Night Live :

