[Vidéo] Titulaire, record (16 points) et décisif : Killian Tillie s'affirme en NBA

Titulaire pour la première fois avec les Memphis Grizzlies ce vendredi, Killian Tillie a montré qu'il était au niveau. Le poste 4 azuréen a manqué d'adresse en début de rencontre mais à partir du deuxième quart-temps, il a commencé à mettre dedans. Son panier à 3-points à 45 secondes de la fin a permis à son équipe de faire l'écart contre Sacramento, leur permettant de s'imposer 107 à 106 au final. En 38 minutes passées sur le parquet, l'ailier-fort a cumulé 16 points à 5/13 aux tirs (dont 3/6 à 3-points) et 6 rebonds. Il s'agit des records du rookie qui tourne pour le moment à 2,4 points de moyenne dans la grande ligue au sein d'une équipe compétitive (38 victoires et 33 défaites).

Dans les autres rencontres, Rudy Gobert a rendu visite aux jeunes Français d'Oklahoma City avec Utah. Le Jazz s'est logiquement imposé 109 à 91 pour son avant-dernier match de la saison régulière avec 16 points à 5/9 aux tirs et 18 rebonds en 27 minutes du pivot français. Pour le Thunder, Théo Maledon a cumulé 18 points à 7/16, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 32 minutes et Jaylen Hoard a été efficace avec 9 points à 4/5 et 5 rebonds en 15 minutes. En cas de victoire à Sacramento dimanche, Utah - qui a récupéré son meneur Mike Conley Jr. après 9 matches manqués - sera assuré d'avoir le meilleur bilan de la saison régulière NBA, lui permettant d'avoir l'avantage du terrain durant tous les playoffs 2021.

Derrière à l'Ouest, les Los Angeles Clippers (47 victoires, 24 défaites) ont perdu à Houston (122-115) en faisant reposer certains cadres. Nicolas Batum était comme toujours au rendez-vous, terminant à 5 points à 2/4 et 2 rebonds en 15 minutes.

Enfin, Killian Hayes a lui aussi joué son avant-dernier match de la saison NBA lors de la réception de Denver. Détroit s'est incliné à domicile 104 à 91. Le rookie a manqué d'adresse, terminant à 2 points à 1/8 aux tirs (dont 0/6 à 3-points), 3 rebonds, 7 interceptions, 2 contres et 2 balles perdues en 38 minutes. Sekou Doumbouya était absent pour "raisons personnelles".