[Vidéo] Yves Pons raconte son intégration en NBA et avoue penser à l'équipe de France

NBA

Cet été, Yves Pons (1,98 m, 22 ans) n'a pas été appelé le soir de la Draft 2021. Dans une interview vidéo avec Basket-infos, le Bucco-Rhodanien avoue avoir été déçu et surpris de cette non-sélection. "Au premier tour c'était peu probable mais au second tour c'était quasiment sûr", se remémore-t-il. Toutefois, l'ancien pensionnaire du Pôle France a pu signer un "two-way contract" avec les Memphis Grizzlies. En pleine présaison NBA (il a joué 6 minutes ce jeudi contre Charlotte, le temps de prendre 1 rebond et contrer 1 tir), il raconte cette expérience. "Dans le jeu, ce qui est vraiment changeant, c'est la rapidité. Quand tu fais le premier match d'entraînement, ça va vraiment très vite."

Il parle également de l'équipe de France, annonçant qu'il s'agit d'un objectif pour lui même si "ce n'est pas facile de l'intégrer parce qu'il y a des joueurs NBA et EuroLeague qui sont là." Il espère ainsi se faire sa place au niveau professionnel afin de faire partie de l'aventure en équipe nationale également.