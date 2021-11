10 points à 100% : Sekou Doumbouya saisit sa chance pour sa première avec les Lakers

NBA

Signé par les Lakers juste avant le début de la saison, Sekou Doumbouya a effectué sa première apparition officielle sous le maillot angelino. Et malheureusement pour les Californiens, si l'ancien ailier de Poitiers et Limoges a joué, c'est que les choses ne se passaient pas comme prévues à Portland (68-100 au moment de son entrée en jeu). Mais le champion d'Europe juniors 2016 a eu le mérite de saisir sa chance. Ses huit minutes de jeu ont constitué la seule éclaircie de la soirée pour Frank Vogel puisqu'il a montré énormément d'énergie et d'envie, pour terminer avec 10 points à 100%, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre pour 15 d'évaluation. Avec un +/- intéressant de +17, puisque Los Angeles ne s'est finalement incliné "que" 90 à 105. Anecdotique, surtout face à des Blazers démobilisés lors du garbage-time, mais en NBA, il faut savoir montrer que l'on est prêt en toutes circonstances. Ce que Sekou Doumbouya est parvenu à faire dans l'Oregon.

La série de Rudy Gobert s'arrête. Toujours à minimum 13 rebonds sur ses huit premières apparitions de la saison, le pivot d'Utah a dû se contenter de 8 points à 4/5, 8 rebonds et 1 contre. Une performance largement en deça de ses standards, à l'image du Jazz, vaincu à Miami.

Frenchie Time



Rudy Gobert | vs. Heat



8 POINTS

8 REBONDS



Le Jazz s'incline 115-118 à Miami pic.twitter.com/Ly1dky0H2B — NBA France (@NBAFRANCE) November 7, 2021

Luka Doncic a encore frappé ! Auteur d'un incroyable tir au buzzer, le prodige slovène a permis à Dallas de sortir victorieux de son affrontement avec Boston (107-104). En 13 minutes de jeu, Frank Ntilikina a apporté sa pierre à l'édifice : 5 points à 2/3, 2 rebonds et 1 passe décisive.

Enfin, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas joué contre Phoenix. Depuis le début de la saison, le vice-champion olympique n'a disputé que 15 minutes au total avec les Hawks.