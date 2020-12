11 points pour Killian Hayes contre Washington D.C.

NBA

Plus les matches de présaison passent, plus Killian Hayes semble à l'aise sur les parquets NBA. Ce samedi, il a marqué 11 points à 4/11 aux tirs dont 2/6 à 3-points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes lors de la courte défaite des Détroit Pistons à Washington D.C. (99-96). En sortie de banc, Sekou Doumbouya a été discret (0/2 aux tirs, 3 rebonds et 2 balles perdues en 14 minutes).

11 points, c'est aussi le total d'Evan Fournier face à Charlotte. Mais cette fois, c'est Orlando qui a gagné de 3 points (120-117). L'arrière a notamment réalisé un joli 3/4 à 3-points, en 26 minutes.

Evan Fournier auteur de 11 PTS lors de la victoire du @OrlandoMagic face aux Hornets. #NBAPreseason pic.twitter.com/DhiyMDvh5E — NBA France (@NBAFRANCE) December 20, 2020

Enfin, toujours blessé aux adducteurs, Killian Tillie n'a pas joué lors de la courte défaite de Memphis contre Atlanta (116-117).