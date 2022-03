12 points et un record pour Olivier Sarr avec OKC

NBA

Crédit photo : NBA YouTube

Pour son troisième match avec la franchise d'Oklahoma, Oliver Sarr a passé la seconde : 12 points à 5/8 de réussite aux tirs, 4 rebonds pour 18 d'évaluation en 26 minutes. Son compatriote et coéquipier, Théo Maledon a scoré 9 points à 3/9, 1 rebond et 4 passes décisives pour 11 d'évaluation en 19 minutes. À eux deux, les Français combinent 21 points et 45 minutes joués sur ce match, preuve que leur entraîneur Mark Daigneault commence à leur donner du crédit et des responsabilités. Cependant, cela n'aura pas suffit à l'emporter contre les Sacramento Kings de De'Aron Fox et Harrison Barnes. Un gros défi attend le Thunder ce mercredi avec le match contre les Denver Nuggets du MVP Nikola Jokić.

Autre français sur les parquets ce lundi : Killian Tillie. L'ailier fort parisien des Grizzlies s'est montré assez discret dans la victoire de son équipe contre les San Antonio Spurs (118-105). Auteur de 3 points à 1/3, 2 rebonds pour une évaluation de 3 en 15 minutes, sa prestation a été éclipsé par le record de points en carrière (52) de son coéquipier Ja Morant. Avec cette nouvelle victoire, les Memphis Grizzlies talonnent Golden State pour la deuxième place avec un bilan de 43 victoires pour 20 défaites (Les Warriors ont 18 défaites et deux match en moins à l'heure actuelle).