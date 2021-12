14, soit le record de joueurs français à avoir joué en NBA lors d'une même saison

NBA

Avec l'entrée en jeu de Jaylen Hoard, 14 joueurs français ont pris part à un match NBA cette saison, ce qui constitue un record. Le précédent record datait de la saison 2012-2013 et de la saison dernière. En 2012-2013, Nicolas Batum, Tony Parker, Boris Diaw, Evan Fournier, Mickaël Gelabale, Rodrigue Beaubois, Ian Mahnmi, Nando De Colo, Johan Petro, Ronny Turiaf, Mickaël Piétrus, Kévin Séraphin et Joakim Noah avaient pris part à un match NBA. Sur l'exercice 2020-2021, derière le trio Batum - Gobert - Fournier, on retrouvait les rookies Killian Hayes et Théo Maledon, mais aussi Frank Ntilikina, Timothé Luwawu-Cabarrot, Sekou Doumbouya, Killian Tillie, Adam Mokoka, Vincent Poirier, Axel Toupane et Jaylen Hoard.

Un record à relativiser

Cette année, trois d'entre eux n'ont pas joué en NBA : Adam Mokoka, Vincent Poirier et Axel Toupane. En revanche, il y a quatre nouveaux arrivants : Joël Ayayi (Wizards), Yves Pons (Grizzlies), Oliver Sarr (Oklahoma City Thunder) et Petr Cornelie (Nuggets). Ce record reste à relativiser car la NBA consomme plus que jamais des joueurs avec les two-way contracts et plus récemment les nombreux cas de COVID-19. Contrairement à 2012-2013, peu de joueurs ont un vrai rôle dans la rotation de leur équipe, même si Frank Ntilikina, Killian Tillie et Timothé Luwawu-Cabarrot ont acquis de nouvelles responsabilités en cette fin d'année 2021.

Au total, ce sont 39 joueurs français qui ont joué en NBA depuis la première d'Olivier Sarr, ce mardi.