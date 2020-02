17 points contre Denver : Sekou Doumbouya se reprend et reçoit les compliments de son coach

NBA

Crédit photo :

Après une mauvaise série sur les sept derniers matchs (3,9 points à 24%), à tel point qu'il s'est retrouvé cloué au banc lors de la dernière sortie des Pistons, Sekou Doumbouya jouait gros ce dimanche en retrouvant le cinq de départ face à Denver.

Méconnaissable depuis sa sortie sensation contre Boston le 16 janvier, l'ancien joueur de Poitiers et de Limoges a retrouvé de l'impact. Intenable en première mi-temps, il a permis à Detroit de ne pas sombrer définitivement alors que les Nuggets avaient démarré tambour battant, menant 28-7 puis 31-10. De quoi recevoir les félicitations publiques de son coach Dwane Casey, quatre jours après sa sortie à la sulfateuse après ses huit minutes catastrophiques contre les Nets.

"Nos jeunes joueurs nous ont amené de l'énergie, ce dont on manquait terriblement en première mi-temps. J'ai été très dur avec Sekou ces derniers jours. Je lui demandais de bouger, de couper vers le panier. Ce soir, il est revenu vers ce qu'il sait faire : attaquer le panier, courir, jouer dur, amener de la passion et de l'enthousiasme. C'est lui qui a lancé la révolte avec nos rotations."

Par conséquent, le plus jeune joueur de NBA s'est vu attribuer un joli temps : 35 minutes. Il en a profité pour cumuler 17 points à 6/12 et 5 rebonds. Et pour ne rien gâcher, Detroit l'a emporté après prolongation (128-123).